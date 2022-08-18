Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü içerisinde bilimsel toplantı salonu ile çocuk servisi için yapılan oyun parkı törenle açıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü içerisinde bilimsel toplantı salonu ile çocuk servisi için yapılan oyun parkı törenle açıldı.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Pof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanı Berkan Samanlıoğlu, Kansuk İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Akif Tolga Sözen ile akademisyenler ve hastane personeli katıldı.

Açılışta konuşan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, haftada en az beş kez bilimsel toplantılara ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Toplantı salonunun gerekliğine değinen Yılmaz, “Toplantılara Amerika, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan ve ülkemizdeki diğer illerden arkadaşlarımız Skype üzerinden bağlanmaktadır. Toplantı salonumuz modern bir görünüme büründü. Ayrıca karaciğer nakli yapılan çocuk hastalarımızın bulunduğu serviste çocuklarımız için modern bir oyun uğraş alanı ve çocuk parkı yapıldı ” dedi.

Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran da Karaciğer Nakli Enstitüsünün önemli bir merkez olduğunu, Rektör Kızılay’a ve Tolga Sözen’e teşekkür etti. Başkıran, Karaciğer Nakli Çocuk Servisinin dış tarafına Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Berkan Samanlıoğlu’nun desteğiyle çocuklar için park alanı yapıldığını dile getirdi.

Turgut Özal’ı rahmetle yad ederek sözlerine başlayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur ise Karaciğer Nakli Enstitüsünün önemini anlatarak, “En zor zamanda dahi bu hastanenin nakilin lojistik desteğinde hiçbir zaman bir eksiklik yaşamadık. Gerek daha önceki yönetim döneminde gerekse şu anki başhekimlik döneminde şunu mutlulukla ifade etmek istiyorum ki Karaciğer Nakli Hastanesi ve bu ekip en büyük desteğini Rektörümüz Ahmet Kızılay döneminde almıştır. Çünkü hastane açılmış olmasına rağmen güçlü bir kapasitede çalışmamaktaydı. Şu an tüm servisler hizmete girdi. Bu karaciğer naklinin oturmasıyla hem böbrek hem pankreas hem de incebağırsak nakilleri ve pankreas nakilleri sadece bu hastanede yapıldı. Malatya’nın dünya çapında bir merkez haline getirilmesinde emeği geçen hocalara tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kansuk İlaç Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Akif Tolga Sözen de bilimsel toplantı salonunun ve oyun alanının iyi bir hizmet olduğunu belirterek, “Ne mutlu böyle çok değerli konularda bu harcamaları yapıp bunları geliştirmiş olmanıza. Bu salonda da inşallah çok güzel toplantılar yaparsınız. Çok iyi cerrahlar eğitirsiniz, çok iyi sağlık mensupları yetiştirirsiniz, dünyaya örnek olursunuz. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bu durumdan çok gurur duyarız. Ayrıca çocuk parkı da bence çok iyi olmuş. Sadece ameliyat etmekle iş bitmiyor. Özellikle çocukların psikolojik gelişimini de düşünmek lazım. Onlara yaşadıklarını birazcık hafifletecek bir şeylerinin olması bence çok çok güzel olur” şeklinde konuştu.

Kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise projede emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, Karaciğer Nakli Enstitüsünün başarıları hakkında bilgi verdi. Karaciğer Nakli Enstitüsünün dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığına dikkat çeken Kızılay, “8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın büyük bir vizyon hedefiyle bu hastane yapıldı. Cumhurbaşkanımız burayı başta kardiyolojide Ortadoğu’nun merkezi yapmak istiyordu. O hedefine aslında karaciğerde dünyanın merkezi olarak ulaşıldı ve burası diğer alanlarda da birçok başarıya imza attı. Hastanemizde 2002 yılı ilk karaciğer naklinin yapıldığı tarihtir ama bundan 4,5 yıl önce hazırlıklara başlandı. Sonrasında yapılan fedakar çalışmalarla bu günlere gelindi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karaciğer Nakli Enstitüsü toplantı salonu ile çocuk servisi için yapılan park ve oyun alanının açılışı gerçekleştirildi. Enstitüde tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler verildi.