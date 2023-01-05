Yıllar önce organlarını bağışlayan, okulunda organ bağışıyla ilgili farkındalık projeleri yürüten öğretmen Asiye Kahraman’ın “Hayat verme” dileği gerçek oldu. Kahraman, babasına karaciğer donörü oldu. Babasına hayat olan Kahraman, “Organ bağışında bulunurken kendi canım için gerekeceğini hiç düşünmemiştim, böyle bir şey yaşayacağım da aklımın ucundan bile geçmemişti. Bundan sonra organ naklinin önemini anlatırken canlı bir örnek olarak daha inandırıcı ve ikna edici olacağım. 2023 bize sağlıkla, ikinci hayatla geldi” dedi.

Yıllar önce organlarını bağışlayan, okulunda organ bağışıyla ilgili farkındalık projeleri yürüten öğretmen Asiye Kahraman’ın “Hayat verme” dileği gerçek oldu. Kahraman, babasına karaciğer donörü oldu. Babasına hayat olan Kahraman, “Organ bağışında bulunurken kendi canım için gerekeceğini hiç düşünmemiştim, böyle bir şey yaşayacağım da aklımın ucundan bile geçmemişti. Bundan sonra organ naklinin önemini anlatırken canlı bir örnek olarak daha inandırıcı ve ikna edici olacağım. 2023 bize sağlıkla, ikinci hayatla geldi” dedi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Asiye Kahraman’ı (35) canlı donör olmaya götüren süreç 2021 Haziran’da başladı. Meslektaşı Ali Kahraman (41) ile evli, Melek (9) ve Mete (6) adlı iki çocuğu olan Asiye Kahraman’ın İzmir’in Narlıdere’de ilçesinde oturan babası emekli işçi, 2 çocuk 3 torun sahibi Mehmet Yaşar (59) karın şişliği nedeniyle bir üniversite hastanesine başvurdu. Nedeni belli olmayan karaciğer sirozu tanısı koyulan Yaşar, doktor takibine alındı; ancak bir süre sonra Yaşar, karın zarı iltihabı geçirince karaciğer nakli gündeme geldi. Kadavradan bağış beklenirken, Yaşar’ın KOAH hastası da olması, durumunun daha da kötüleşmesine neden oldu. Yaşar’a gönüllü verici olan iki çocuk annesi kızı Asiye Kahraman’ın nakil için uygun olduğunun belirlenmesi üzerine baba-kız geçtiğimiz 20 Aralık’ta ameliyata alındı.

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da; Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat’tan oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakil sonrasında hem hastanın hem de kızının sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Kadavradan bağışların yetersiz olması yüzünden özellikle acil karaciğer nakillerinde canlı vericinin hayat kurtarıcı olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, “Bu hastamızın durumu da acildi ve organ bağışı konusunda oldukça duyarlı olan kızı vericisi oldu. Hekimler olarak bizim isteğimiz kadavradan bağışların artması. Asiye öğretmen gibi bu konuda çaba gösteren, farkındalık oluşturan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Öldükten sonra organlarımın toprak değil can olmasını istiyordum”

5 yıl hemşirelik yaptıktan sonra öğretmenliğe geçen ve bu meslekte 6 yılı geride bırakan Asiye Kahraman, ameliyat sonrasında kendisini hem fiziksel hem ruhsal çok iyi hissettiğini söyledi.

Eşi Ali Kahraman’ın dönor olma kararını desteklediğini, hatta kendisinin de gönüllü aday olduğunu belirten iki çocuk annesi Kahraman, “Ben hem bir sağlıkçı, hem de sağlıkçı yetiştiren bir öğretmenim. Organ bağışı da benim duyarlı olduğum bir konu. Yıllar önce organlarımı bağışlamış, bağış kartımı da almıştım. Okulumda da organ nakli ve bağışı konusunda farkındalık projeleri yapıyorum. Bu projeleri de Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapan öğrencilerimizle gerçekleştiriyoruz. Ben organlarımı bağışlarken kendi canım için gerekeceğini hiç düşünmemiştim, böyle bir şey yaşayacağım da aklımın ucundan bile geçmemişti. Öldükten sonra organlarımın toprak değil can olmasını istiyordum. Babamın aniden rahatsızlanması, üstelik organ nakli gereken bir hasta olması da herhalde hayatın bir cilvesi. Durumu kadavradan bağış bekleyemeyecek kadar acildi. Hiç düşünmeden verici oldum. Babam inşaat ustasıydı ve zor koşullarda, yıllarca bizim için çalışmıştı. Babamı kaybetme endişesi içindeydim. Şimdi içim huzur ve mutluluk dolu. İkimiz de iyiyiz ve babam iyi oldukça her şey daha güzel olacak. Bundan sonra organ naklinin önemini anlatırken canlı bir örnek olarak daha inandırıcı ve ikna edici olacağım. 1 Ocak babamın doğum günüydü. Yeni yıla hastanede girdi, olsun. 2023 bize sağlıkla, ikinci hayatla geldi” ifadelerini kullandı.

“Kızım bana hayat verdi”

Ali Kahraman babasına hayat veren eşi Asiye Kahraman’ın ameliyat sonrası eli ayağı olurken, karşı odalarında yatan baba Mehmet Yaşar’ın da en büyük yardımcısı eşi Nuray Yaşar (53) oldu. Kızları Asiye’ye teşekkür ederken gözyaşlarını tutamayan baba Yaşar, “Zor kabullendim kızımın verici olmasını. Ölümün kıyısındaydım. İki çocuğunu bırakıp geldi, bana hayat verdi. Allah ondan, eşinden razı olsun. Hekimlerimize, hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.