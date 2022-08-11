Karacasu eski Belediye Başkanlarından evli ve 3 çocuk babası Eşref Yapucu (89) hayatını kaybetti. Sıkıyönetimin yaşandığı 80 ihtilalinde belediye başkanlığı yapan Yapucu’nun vefatı sevenlerini üzdü.

Karacasu eski Belediye Başkanlarından evli ve 3 çocuk babası Eşref Yapucu (89) hayatını kaybetti. Sıkıyönetimin yaşandığı 80 ihtilalinde belediye başkanlığı yapan Yapucu’nun vefatı sevenlerini üzdü.

Karacasu merkez Yaylalı Mahallesi sakinlerinden eski Belediye Başkanı Eşref Yapucu, yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü bu sabah evinde yaşamını yitirdi.

Yapucu, Karacasu Belediyesi’nde başkatip ve nikah memuru olarak görev yaptığı 12 Eylül 1980 ihtilalinde Sıkıyönetim Komutanlığı’nın talimatları ile dönemin Aydın Valisi tarafından belediye başkanı olarak atanmıştı. Yapucu, 1984 yılında yapılan yerel seçimlere kadar 4 yıl Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Seçimlerde adaylığını koymayıp emekliliği seçen Yapucu’nun vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere ilçede üzüntü oluşturdu.

Yapucu, ikindi namazına müteakip Çarşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Cuma Mahallesindeki Karşıyaka Aile Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.