Karacasu Kaymakamlığı tarafından ’Toplumsal Farkındalık Hareketi’ projesi çerçevesinde mahallelerde rehberlik hizmeti verilmeye başlandı. Proje toplantılarından 8’incisi Geyre Mahallesi’nde gerçekleşti. Bilgilendirme toplantılarının Kasım ayı teması ’teknoloji bağımlılığı’ olarak belirlendi. Psikolojik Danışman Merve Kurul tarafından vatandaşlara kontrolsüz teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini anlatılmasının ardından çocuk ve yetişkinlerde teknolojinin bilinçli kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ’Toplumsal Farkındalık Hareketi’ projesi çerçevesinde vatandaşlara kontrolsüz teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini anlatılmasının ardından çocuk ve yetişkinlerde teknolojinin bilinçli kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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