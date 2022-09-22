Aydın’ın Karacasu ilçesinde şehit piyade komando er Mutlu Akar şehadetinin 28. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde şehit piyade komando er Mutlu Akar şehadetinin 28. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Tunceli 2.Komando Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaptığı sırada 22 Eylül 1994 tarihinde Şeytanderesi mevkiinde bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan P. Komando Er Mutlu Akar şehadetinin 28.yıl dönümü münasebetiyle mezarı başında dualarla anıldı. Anma törenine Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve şehidin ailesi katıldı. Kaymakam Kuran tarafından şehidin mezarının başına çiçek bırakılırken, törene katılanlar şehidin mezarı başında dua etti.