Aydın’ın Karacasu ilçesinde, kadınların hakları ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, Kuyucak Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) iş birliğiyle Sosyal Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, kadınlara aile içi şiddet, kadına karşı şiddetle mücadele, “Kadına El Kalkmaz” ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında önemli bilgiler verildi. Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve mağdurlara destek sağlanması amacıyla başlatılan bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin, ilçedeki kadınların bilinçlenmesine ve güvenli bir yaşam sürmelerine katkı sağlamasının hedeflendiği eğitimde kursiyerlere şiddetle mücadelede alınabilecek önlemler ve yasal haklar hakkında detaylı bilgiler sunuldu.