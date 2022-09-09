Aydın’ın Karacasu ilçesindeki bir camide imamlık yapan ve girdiği Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan Hikmet Şen, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim almaya hak kazandı.

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki bir camide imamlık yapan ve girdiği Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan Hikmet Şen, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim almaya hak kazandı.

Yaklaşık 20 yıldır Dikmen Mahallesi’ndeki camide görev yapan Hikmet Şen, gerçekleştirdiği bir takım çalışmalar ile vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Mahallesindeki çocukların okumaları için camiye kitaplık kazandıran Şen, şimdilerde ise 24 yıllık hayalini kızı sayesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 24 yıl önce eğitim gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki eğitimini bırakmak zorunda kalan Şen, girdiği Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim almaya hak kazandı.

Kızının sınava girmesi konusunda ricada bulunması üzerine sınav başvurusu yaptığını belirten Dikmen Mahallesi İmamı Hikmet Şen, "Geçen sene Açıköğretim Fakültesi’ndeki İlahiyat Ön Lisans eğitimini tamamladım. Onun ardından kızım Dikey Geçiş Sınavı için, ’baba bu sene sende sınava gir, kazanırsın. Lisansını tamamla’ dedi. Kıza uydum yeniden üniversite kazandım. Sınava kızımla birlikte çalıştık, bana çok yardımcı oldu. Eğitimlerin uzaktan olması benim için daha güzel oldu. Sadece sınavlar yüz yüze olacak. Okumanın yaşı yok, çok şükür bu hayalimi de gerçekleştirdim. İstedikten sonra her şeyi yapılabilir. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Rabbim tüm sınava giren gençlerimize başarılar nasip eylesin inşallah" dedi.