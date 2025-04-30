Aydın’ın Karacasu ilçesinde 16 kilometrelik yolda yapım çalışmasına başlandı.

Karacasu merkezden başlayarak, Karacasu-Yaykın yolu güzergâhında yer alan 13’ü ilçeye, 3’ü Kale Belediyesi’ne bağlı olmak üzere toplam 16 mahalleyi kapsayan 16 kilometrelik yol sorunu artık tarihe karışıyor. Uzun yıllardır vatandaşların sabırla beklediği güzergâhın yapımına bugün itibarıyla resmen başlandı.

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, "Bu büyük hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, mahalle muhtarlarımızla el birliği içinde teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte güzelleştiriyoruz. Karacasu’muza ve tüm mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.