Olay bugün sabah saatlerinde Esençay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli K. yönetimindeki 09 ABZ 339 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Otomobil sürücüsü Veli K. aracından inerek hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

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