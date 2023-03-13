Aydın’ın Karacasu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerine yönelik düzenlenen proje çerçevesinde ’stres yönetimi’ eğitimi verildi.

Polis, jandarma, sahil güvenlik ve diğer uzmanlaşmış kolluk kuvvetleri gibi çeşitli kurumları içeren kolluk kuvvetleri, kamu düzenini korumak, yasaları uygulamak, vatandaşların emniyetini ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu olarak 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini sürdürüyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde de kaymakamlık tarafından polis ve jandarma ekiplerine yönelik ’psikolojik destek projesi’ yürütülüyor. Karacasu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine yönelik ’Psikolojik Destek Projesi’ çerçevesinde eğitimler belirlenen programa göre devam ediyor. Verilen eğitimlerin 4. oturumu kolluk kuvvetlerinin de aktif katılımlarıyla Psikolojik Danışman Merve Kurul tarafından ’stres yönetimi’ konusu ile gerçekleşirken, Kurul kolluk kuvvetlerine stresle nasıl baş edebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu.