Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir şahsa ait zeytinlerin çalınması olayıyla ilgili olarak jandarma tarafından yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir şahsa ait zeytinlerin çalınması olayıyla ilgili olarak jandarma tarafından yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yazır Mahallesi’nde A.Ü. isimli şahsa ait zeytin çalınması olayı meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından olay yerinde ve çevresinde bulunan kameraların yapılan incelemesi sonucu hırsızlık olayını E.Y. ve S.K. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.