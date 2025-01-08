Karacasu Belediyesi’ne ait yüzme havuzu tesisleri, Başkan Mustafa Büyükyapıcı’nın talimatıyla tadilata alındı.

Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve 2 yıllığına Karacasu Belediyesi’ne tahsis edilen yüzme havuzunun vatandaşlarının kullanımına kazandırılması için Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı kolları sıvadı. Cuma Mahallesi’nde bulunan ve 4 dönüm üzerine kurulu olan tesisin yeniden canlandırılması için Başkan Büyükyapıcı’nın talimatıyla gerekli projelendirme çalışmaları yapıldı. Harekete geçen belediye ekipleri, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, kır düğün tesisi ve restoranın bulunduğu tesisin bakımı için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında çalışmalarına başlayan ekipler, yüzme havuzunun çatı tadilat ve yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. Çatının eskiyen kaplamalarını söken ekipler, çatının izolasyonlarını yaptı. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Belediyemize ait yüzme havuzunun çatı tadilat ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.