Aydın’ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen yol yenileme ve bakım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Karacasu Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların talep ve sıkıntılarının giderilmesi, daha konforlu yollara kavuşmaları hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, Bahçeköy Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Yol yapım çalışmaları kapsamında ekipler, kilitli parke döşeme işlemi gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Yol yapım çalışmaları kapsamında Bahçeköy Mahallemizde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlanmıştır. Belirlenen program dahilinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde de aralıksız devam edecektir" ifadeleri yer aldı.