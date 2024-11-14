Aydın’ın Karacasu ilçesinde belediye ekipleri tarafından yol çalışmalarına devam ediliyor.

Karacasu Belediyesi ilçe merkezi ve mahallerdeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçe yollarının modern bir görünüme sahip olması ve güvenli yollar yapmak için kolları sıvayan ekipler son olarak Yaylalı ve Dereköy Mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Dereköy Mahallesi üretim yollarında malzemeli yol bakım çalışması yapılırken, Yaylalı Mahallesi’nde de bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.