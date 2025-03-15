Aydın’ın Karacasu ilçesinde incir bahçelerinde ağaçlara zarar veren İncir Kanlı Balsıra hastalığına karşı üreticiler bilgilendirildi.

Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’ın önemli ihracat ürünü olan incirde, ağaçlara zarar veren kanlı balsıra hastalığı ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Karacasu ilçesinde sahaya inen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incir bahçelerinde kontroller gerçekleştirdi. Ayrıca üreticiler ile bir araya gelen ekipler, kanlı balsıra ile mücadele ve ilaçlama konularında üreticileri bilgilendirdi. Konu ille ilgili Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz personellerince İlçe Müdürümüzün katılımıyla Yaykın Mahallemize ziyarette bulunarak, incirde kanlı balsıra zararlısı ve mücadelesi, ilaçlama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, gübrelemede toprak analizinin önemi, Kırsal Kalkınma Destekleri hakkında çiftçilerimize bilgilendirmeler yapılarak incir bahçeleri kontrol edildi" ifadeleri yer aldı.