Aydın’ın Karacasu ilçesinde sivrisinekle mücadele kapsamında sahaya inen belediye ekipleri, larva oluşumunu engellemek için ilçedeki dere yataklarını ve su birikintilerini ilaçladı.

Karacasu Belediyesi, ilçede sivrisinek üremesini önlemek amacıyla larvasit ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, sahaya inen ekipler ilçe genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Dere yatakları, su birikintileri, rögarlar ve diğer potansiyel üreme alanlarını ilaçlayan belediye ekipleri, özellikle yaz aylarında artan sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerini bir arada kullanan ekiplerin larvasit ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda ise "Belediye ekiplerimiz tarafından, sivrisinek ve sinek popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla larvasit ilaçlama çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Çalışmalar kapsamında sineklerin üreme alanları ve rögarlar düzenli olarak ilaçlanmaktadır. Halk sağlığını korumak ve yaz aylarında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek adına ilaçlama faaliyetlerimiz planlı şekilde devam edecektir" ifadeleri yer aldı.