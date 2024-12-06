Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik verilen eğitimlerde gençler, gıda okuryazarlığı konusunda bilgilendirildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gıda okuryazarlığı, etiket okuma ve gıda güvenliği eğitimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Atatürk İlkokulu’nu ziyaret eden ilçe tarım ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin gıda güvenilirliği ve beslenme bilinç düzeyinin arttırılmasının hedeflendiğini eğitimlerde “Gıda Güvenilirliği ve Gıda Okuryazarlığının Temelleri, Gıda Denetim Hizmetleri, Gıdalarda Ambalaj Güvenliği, Etiket Üzerindeki Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanımı, Ambalaj Üzerindeki Sembollerin Anlamları, Besin ve Enerji Tablosu, Günlük Alınması Gereken Besin Miktarları, Besin İçeriklerinin Güvenilir Dozları, Fonksiyonel, Özel Beslenme Amaçlı ve Takviye Edici Gıdaların Özellikleri” gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. İlçe tarım personelleri, gıda okuryazarlığı ve etiket okuma konusunda sunumlar yaparak, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Konu ile ilgili Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda "İl müdürlüğümüz talimatları kapsamında ’Gıda Güvenliği’ ile ’Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma’ konulu eğitimler ilçemiz Atatürk İlköğretim Okulu’nda öğrencilerimizin katılımıyla personellerimiz tarafından verilmiştir. Eğitimlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.