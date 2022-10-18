Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen yangında müstakil bir ev yanarak küle döndü.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen yangında müstakil bir ev yanarak küle döndü.

Yangın, kırsal Görle Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki H.Y.’ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı okurken, tamamen yanarak küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.