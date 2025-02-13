Karacasu Belediyesi ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Karacasu’da ilçe genelinde belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler ilçe genelindeki mezarlıklar bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Mezarlıklardaki yabani otlar kesilirken, çöplerde temizleniyor.

Karacasu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Daha düzenli ve bakımlı bir çevre için ekiplerimiz özveriyle çalışmaktadır" denildi.