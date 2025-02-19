Aydın’ın Karacasu ilçesinde mezarlığın yıkılan duvarı, belediye ekiplerince yeniden örülerek onarıldı.

İlçe genelinde bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Karacasu Belediyesi, son olarak Geyre Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Bir süre önce Geyre Mahalle Mezarlığı’nın yıkılan duvarı için harekete geçen ekipler bölgede bakım ve onarım çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yıkılan duvar yeniden örülerek eski görünümüne kavuşturuldu. Mezarlıkta bakım ve onarımının yapılmasının ardından mahalle sakinleri ekiplere ve Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı’ya teşekkür etti. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda ise "Geyre Mahalle Mezarlığı’nın yıkılan duvarı, belediye ekiplerimiz tarafından onarılarak yenilendi" ifadeleri yer aldı.