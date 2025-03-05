Aydın’ın Karacasu ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri, mezarlıklarda temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelinde mezarlıklara yönelik bakım çalışmalarına devam eden Karacasu Belediyesi’nin son durağı Ataeymir Mahallesi oldu. Mahalle mezarlığında çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla düzenlenme çalışmaları yaparken, mezarlık alanlarında da temizlik ve ilaçlama işlemleri gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Ekiplerimiz, ilçe genelindeki mezarlık alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için özenle yürüttüğümüz bu çalışmalar, belirlenen program çerçevesinde tüm mahallelerimizde devam edecektir" ifadeleri yer aldı.