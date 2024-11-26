Aydın’ın Karacasu ilçesinde belediye ekiplerince çevre temizliği ve bakım çalışmaları sürüyor.

Karacasu Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin son durağı Çamköy Mahallesi oldu. Mahallede temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, yol kenarlarında uzayan ve yol görüşünü engelleyen ağaçların da budamalarını gerçekleştirerek oluşabilecek risklerin önüne geçti. Daha temiz bir Karacasu için çalışmaların devam edeceğine dikkat çeken Karacasu Belediyesi, vatandaşlara da ’Çevremizi, sokakları temiz tutalım’ çağrısında bulundu. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce ilçemiz genelinde temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bizler, daha temiz bir Karacasu için çalışıyoruz. Çevremizi, sokaklarımızı temiz tutalım" ifadeleri yer aldı.