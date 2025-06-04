Aydın’ın Karacasu ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, kurban satış yerlerini denetledi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, vatandaşlar da kurbanlıklarını hazır etmeye çalışıyor. Bu çerçevede denetimlerini sıklaştıran ekipler de vatandaşların güvenilir bir şekilde kurbanlık alabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Karacasu ilçesinde de harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde kurban satış noktalarını ziyaret etti. Kurban satış yerlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, hayvanların küpe ve evrak kontrollerini yaptı. Ayrıca ilçe tarım ekipleri, satıcı hayvan sahiplerinin kulak küpesiz ve belgesiz hayvanlarını satış noktalarına getirmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda "Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle İlçe Müdürlüğümüz tarafından 5996 sayılı Kanun Kapsamında Kurban Satış Yerleri denetimlerimiz devam etmektedir. Satıcı hayvan sahiplerinin belgesiz ve kulak küpesiz hayvanlarını satış yapmak üzere Pazara getirmemeleri alıcılarında alış esnasında kulak küpesi bulunup bulunmadığı hususuna dikkat etmeleri önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.