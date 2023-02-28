Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından çömlekçi esnafına ve vatandaşlara kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) anlattı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından çömlekçi esnafına ve vatandaşlara kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) anlattı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından KADES ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KADES uygulaması hakkında ilçedeki çömlekçi esnafına ve pazar yeri içindeki vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan ekipler, akıllı telefonlara uygulamayı yükledi.

Acil durumlarda kadınların kullanabilmesi için hazırlanan uygulama ile kadınlar tehlikede olduklarını düşündükleri anda bu uygulama sayesinde kendilerini koruyabilecek.