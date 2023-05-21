Aydın’ın Karacasu ilçesinde 2023 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.

Karacasu’dan Hacca gitmeye hak kazanan hacı adaylarına İlçe Müftülüğü tarafından Hacı Ali Ağa Camii’nde hac semineri verildi. İlçe Müftüsü Yunus Erdoğan, 18 hacı adayının Karacasu’dan kutsal topraklara gideceğini belirtti. Haccın sabır gerektiren bir ibadet olduğunu vurgulayan Müftü Erdoğan, hacı adaylarına sabırlı olmalarını, Türk milleti ve İslam alemi için dua etmelerini tavsiye etti. İlçe Müftüsü Yunus Erdoğan ve İlçe Vaizi Sait Yıldırım ve diğer görevliler tarafından hacı adaylarına hac ve umre ile ilgili genel bilgiler verilen seminerde, ayrıca ilgili görevliler tarafından da kadınlara özgü durumlar ve temel sağlık konuları hakkında sunum yapıldı.