Aydın’ın Karacasu ilçesinde su kaynaklarının korunması için harekete geçen belediye ekipleri, göletlere giden kanalları düzenli olarak temizliyor.

Her geçen gün artan kuraklık sebebiyle su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede harekete geçen Karacasu Belediyesi ekipleri de ilçe genelindeki göletleri besleyen kanalların temizliğini düzenli olarak yapıyor. Yapılan çalışmalarla su kaynaklarının korunması için tıkanan kanal yolları tek tek açılıyor. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Kapıda bekleyen kuraklık riskine karşı su kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, göletleri besleyen kanalların temizliği düzenli olarak yapılmakta ve suyun boşa akmasını engelleyecek önlemler alınmaktadır. Kuraklıkla mücadele kapsamında, hem su israfını önlemek hem de suyun verimli bir şekilde depolanmasını sağlamak için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.