Karacasu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte "Arkadaşım Ben Geldim" adlı tiyatro oyunu, çocuklarla buluştu. Eğitici mesajlarında da verildiği oyunda, çocuklar kahkaha dolu vakit geçirdi.

Çocukların keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla Karacasu Belediyesi tarafından çocuklara özel tiyatro etkinliği düzenledi. Ünlü sinema sanatçısı Gülnihal Demir ve tiyatrocu Nuri Yiğit’in sahne aldığı "Arkadaşım Ben Geldim" adlı müzikli çocuk oyunu, büyük beğeni topladı. Çocuklar tiyatro gösterisini kahkahalar içinde izledi. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ise gösteriyi çocuklarla birlikte izledi.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Müzikli ve danslı çocuk oyunu ’Arkadaşım Ben Geldim’ sahnelendi. Karacasu Belediyesi olarak çocuklarımızla unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşadık. Belediye Başkanımız Mustafa Büyükyapıcı’nın hediyesi olan bu güzel etkinlikte, çocuklarımızın neşesi ve coşkusu bizleri çok mutlu etti. Bu tür etkinliklerde çocuklarımızın tiyatroyu tanıması ve sanata ilgi duyması için velilerimize de büyük görev düşüyor. Katılım sağlayarak çocuklarını sanatla buluşturan kıymetli velilerimize gönülden teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.