Aydın’ın Karacasu ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen mahallelerdeki çalışmalar devam ediyor.

Karacasu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde budama, dere yatak temizliği ve yol çalışmalarına hız verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dandalaz mevkiinde yol kenarlarında görüş açısını engelleyen ağaçların ve otların budama ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ataeymir Mahalle’sinde ise dere yataklarının temizliği ve menfez çalışmaları devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun destekleriyle Esençay Mahallesi’nde ise üretim yollarının iyileştirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları üreticileri memnun etti.

İlçe genelinde çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.