Aydın’ın Karacasu ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri, trafik güvenliğinin arttırılması hedefiyle yollarda şarampol düzenlemesi ve görüşleri kapatan ağaçların budanmasını gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karacasu Belediyesi işbirliğiyle ilçe genelinde yol bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede sahaya inen belediye ekipleri Tavas Caddesi ile Dandalaz yolu üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Trafik güvenliğinin artırılması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefiyle ekipler, yolda şarampol düzenlemesi gerçekleştirdi, sürücülerin görüşünü kapatan ağaçların da budaması yapıldı.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun destekleriyle, Tavas Caddesi’nden Dandalaz’a doğru devam eden yol güzergahında trafik güvenliğini artırmak amacıyla şarampol düzenleme çalışmaları ve görüş açısını engelleyen ağaç dallarının budama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na yürekten teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.