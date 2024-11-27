Aydın’ın Karacasu ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayacak olan Güzelköy Çamköy Yerüstü Sulaması İkmali projesinde çalışmalar sürüyor.

Karacasu’nun Güzelköy ve Çamköy mahallelerine arazi sulamasına destek olacak olan yerüstü sulaması ikmal şebekesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2 mahallede toplam 2 bin 100 dekar tarım arazinin sulanması sağlayacak olan çalışmalarda ikmalin yapılmasını sağlayacak boruların montaj çalışmaları da hız kesmiyor. Sözleşme bedeli 48 milyon 21 bin 21,21 TL olan işin süresi 600 takvim iş gününde tamamlanması beklenirken, bölgedeki sulama sorununun önüne geçilecek.