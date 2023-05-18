Aydın’ın Karacasu ilçesine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilçe müftüsü olarak atanan Yunus Erdoğan görevine başladı.

Karacasu İlçe Müftüsü iken İncirliova İlçe Müftülüğü’ne ataması yapılan Bayram Yılmaz’ın ardından boşalan müftülük kadrosuna Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ataması yapılan Yunus Erdoğan görevine başladı. Karacasu’ya hizmet etmek için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini belirten Müftü Erdoğan, "Böylesine güzel bir ilçede görev yapacak olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Gördüğüm kadarıyla Karacasu halkımız da çok sıcak kanlı. Müftülüğümüz personeli, kamu kurum ve kuruluşlarıyla el ele vererek çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle yeni görevimizin hem kendimize hem de ilçemize hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum" diye konuştu.