Karacasu İlçe Müftlüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Karacasu İlçe Müftlüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Karacasu İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, İl Müftüsü Hasan Güneş, Karacasu MYO Müdür Yardımcısı Mehmet Taşdelen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Arıkan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, müftülük personelleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte Ataköy Mahalle İmamı Muhammet Hangür, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında müftülük çalışmalarından da söz etti. Müftü Yılmaz, "Rabbim dünyada bizleri imanımızla var eyledi, Kur’an’ımızla tanıştırdı. Peygamberimize ümmet eyledi, ahirette de onunla beraber olmayı arzu ediyoruz. Bu duamızın kabulü ile birlikte her birinize saygı ve selamlarımı arz ediyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan video izlendi. Videoyu takiben Dörtyol İmamı İsmet Sarıdayı, Naat-ı Şerif okudu. Ardından 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencileri ve ilçede görev yapan imamlardan oluşan koro sahneye geldi. Çocukların salavat getirmesinin ardından imamlar ilahiler okudu. Karacasu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Havva Nur Döğdü’nün ’Habibullahı Sevmek’ isimli şiirinin ardından Muhammet Furkan Döğdü ve Yaşar Altınküpe’nin hazırladığı tiyatro gösterisi sergilendi. Aynı okulun öğrencilerinden Hanife Nur Ceylan’ın ’Gelseydin’ isimli şiiri sonrasında program İl Müftüsü Hasan Güneş’in teşekkür konuşması ile son buldu.