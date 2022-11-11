Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ve Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ve Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Karacasu Memnune İnci MYO yerleşkesinin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Kızılay ve kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, öğrenciler tarafından Kızılay’a kan bağışında bulunuldu. Kan bağışının insan sağlığı için önemine vurgu yapan MYO öğrencileri, Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından yürütülen etkinlikte toplam 55 ünite kan bağışı yaparak katkı sağladı.