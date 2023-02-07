Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7 şiddetinin üzerinde meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan, 3 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine enden olan iki depremin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’ın Karacasu ilçesinde de yardım kampanyası başlatıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7 şiddetinin üzerinde meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan, 3 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine enden olan iki depremin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’ın Karacasu ilçesinde de yardım kampanyası başlatıldı.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Vatandaşlar deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç malzemelerini çeşitli kurum ve kuruluşların açtıkları stantlara teslim ederken, Karacasu Kaymakamlığı da vatandaşlara çağrıda bulundu. Karacasu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen depremle ilgili olarak, deprem bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız için kışlık mont, atkı, battaniye, eldiven, kıyafet, ısıtıcı, uyku tulumu, bebek bezi ve sair ihtiyaçlara yönelik bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız bağışlarını saat 08.30 ile 24.00 arasında Hükümet Konağı yanı Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Markete teslim edebilir" ifadelerini kullandı.