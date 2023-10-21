Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu ’halk günü’ toplantısında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Geçtiğimiz ay 108. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu tamamlayarak Karacasu Kaymakamlığı’na atanan Mehmet Gündoğdu vatandaşlarla buluşup istek ve şikayetlerini dinliyor. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmak, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla ’halk günü’ toplantısı düzenleyen Kaymakam Gündoğdu kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Daire amirlerinin katılımıyla gerçekleşen halk günü toplantısında Karacasuluların istek, şikayet ve önerilerini dikkatle dinleyip not alan Kaymakam Gündoğdu sorunların çözüme kavuşması için ilgili kurumlara talimat verdi.