Ramazan Ayı’nda iftar sofralarını geleneksel hale getiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu akşam Karacasu ilçesinde yüzlerce vatandaşı iftar sofrasında buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halkın gönlünü alıp ilçe halkı ile halleşti.

Yaylalı Mahallesi Kapalı Pazaryerinde gerçekleşen ve adına ’birlik ve beraberlik’ sofrası verilen iftar yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere CHP Aydın İl Başkanı ve Millet İttifakı’nın Karacasu İlçe başkanları ile mahalle muhtarlarının da katıldığı iftar programına yüzlerce vatandaş katıldı. Protokol üyelerinin Ramazan ayının bolluk ve bereketini Karacasu halkıyla birlikte yaşadığı gecede Karacasulu vatandaşlar, kurulan iftar sofralarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

İftar programının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Karacasu halkımızla birlikteydik. Aydın’ımızın her ilçesinde bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.