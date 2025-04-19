Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Karacasu Belediyesi’ne hibe edilen 100 adet çöp konteyneri, hizmet vermeye başlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre ve temizlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Karacasu ilçesine 100 adet çöp konteyneri hibe etti. İlçede temizlik hizmetlerinin kalitesini artırması amacıyla konteynerleri teslim alan Karacasu Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na destekleri için teşekkür etti. Yeni çöp konteynerlerinin ihtiyaç duyulan noktalara en kısa sürede yerleştirileceği öğrenildi.

Karacasu’nun daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi adına çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirten Karacasu Belediyesi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize 100 adet çöp konteyneri hibe edilmiştir. Temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak bu destek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.