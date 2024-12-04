Karacasu Belediyesi, çöp konteynırları ve kovaları dışına çöp bırakılmamasını, oluşacak kirliliğin ve görüntünün herkesi olumsuz etkileyebileceğini duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Öncelikle sağlığımızı korumak, ardından mahallelerimizin temiz ve güzel görünümünü sürdürmek için bizler gece gündüz çalışıyoruz. Ancak bu konuda sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bu tür manzaralarla karşılaşmamak adına, lütfen çöp konteynerleri ve kovalarının dışına çöp bırakmayınız ve kapaklarını kapalı tutunuz. Bu, hepimiz için büyük önem arz etmektedir” denildi.