İl genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesi’nde taşkın meydana gelirken, teyakkuza geçen Karacasu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle gerekli tedbirleri aldı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında olumsuzlukların yaşanmaması için Karacasu Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Çamköy Mahallesi’nde taşkın meydana geldi. Yaşanan taşkın ile ilgili gelen ihbarın ardından bölgeye giden belediye ekipleri, çalışma başlattı. İş makineleri ile müdahale eden ekipler, gerekli tedbirlerini alırken, bölgede çalışmalar sürüyor. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Ekiplerimiz sahada, Çamköy Mahallemizde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası ekiplerimiz, iş makineleriyle müdahale ederek gerekli tedbirleri almak için çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.