Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO dünya mirası listesindeki dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti’ni gün yüzüne çıkaran ve ölümü sonrası özel izinle antik kente defnedilen Kazı Başkanı Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i unutmayan Karacasu Belediyesi, vefatının 34. yılında yaptığı paylaşımla Kenan Erim’i andı.

Afrodisias’ın dünya çapında üne kavuşmasında ve kazılar için finansman temin edilmesinde de en büyük katkıyı sağlayan, hayatının 30 yılını Afrodisias’ta kazı yaparak geçiren, ölümünde de özel izinle Türkiye’de ilk kez antik bir kente defnedilen ünlü Arkeolog Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim için paylaşımda bulunan Karacasu Belediyesi, ünlü arkeoloğu unutmadı. Vefatının 34. yıldönümünde Erim’i anan Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda “Afrodisias’ın dünya çapında üne kavuşmasında büyük katkıları olan, New York Üniversitesi’nde Klasik Çağ profesörlüğü ve Afrodisias kazılarının başkanlığı görevlerini ölümüne dek sürdüren Kenan Erim’i aramızdan ayrılışının 34. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.