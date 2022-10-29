Aydın’ın Karacasu ilçesinde kendilerine özgü yaşam tarzları ve renkli kişilikleriyle tanınan Alemler Mahallesindeki ilk ve ortaokulda okuyan köy çocukları hayatlarında ilk kez opera ile tanıştı. İlk kez izleyip dinledikleri operada minikler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kendilerine özgü yaşam tarzları ve renkli kişilikleriyle tanınan Alemler Mahallesindeki ilk ve ortaokulda okuyan köy çocukları hayatlarında ilk kez opera ile tanıştı. İlk kez izleyip dinledikleri operada minikler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından Afrodisias Müze Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 1. eğitim konserleri çerçevesinde Alemler ilk ve ortaokulunda Cumhuriyet konseri düzenlendi. Bir gün önce Afrodisias Müzesinde yetişkinler için konser veren İzmir Devlet Opera Bale (İZDOB) sanatçıları ertesi günü de Alemler ilk ve ortaokulundaki köy çocukları için sahne aldı.

Türk Batı Müziği ve Türk Klasik Müziğinden derledikleri birbirinden güzel Arya eserleri çocuklar için seslendiren opera sanatçıları, ilk kez operayla tanışmalarına rağmen büyük bir ilgi ve beğeniyle izleyen çocukların coşkusu karşısında mutlu oldu. Çocuklara, farklı müzik türlerini tanımaları, müzik ve sanat sevgisinin kazandırılması amacıyla düzenlenen konserde, alkışlarıyla sanatçılara eşlik eden çocuklar unutamayacakları keyifli bir gün yaşadı.

Kaymakam konseri çocukların arasında izledi

Kaymakam Hatice Gamze Kuran, Müze Müdürü Tenzile Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş ile daire amirleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı konser okulun koridorunda gerçekleşti. Kaymakam Kuran ve beraberindekiler konseri öğrencilerin arasında izleyerek onların coşkularına da ortak oldu.

“Buz sizin gerçek sesiniz mi?”

Dünyaca ünlü besteci Mozart’ın eserlerinin de seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösteren çocuklardan biri ‘Bu sizin gerçek sesiniz mi?’ diye sordu. Sanatçı ise ‘evet gerçek sesim, beğendin mi?’ diye sorunca çocuğun cevabı ‘çok beğendim’ oldu. Konserin devamında İtalyanca ve Fransızca eserlerle birlikte tango ve düet yapan sanatçılar, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği “Ah bir ataş ver, Efem” türkülerini de seslendirerek çocuklara bayram sevinci yaşattı.