Milli Eğitim Bakanlığının 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlatmış olduğu Köy Yaşam Merkezleri Projesi çerçevesinde Karacaören Köyünde faaliyete geçen Köy Yaşam Merkezini ziyaret eden Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Gönen ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gönülseven yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yaşam Merkezinde halka yönelik açılabilecek kurslar hakkında değerlendirmeler yapılırken, Gönen, merkezde bulunan çocuklarla sohbet ederek, onlarla oyunlar oynadı.

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