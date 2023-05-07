Eskişehir’in Karaçam Mahallesi’nde her yıl düzenlenen Köy Günü’nde uzakta olan mahalle sakinleri bir araya gelip sohbet ederken, okunan mevlitte ebediyete intikal etmişler için dua edildi.

Mihalıççık ilçesinin Karaçam Mahallesi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Köy Günü etkinliği düzenlendi. Köylüler tarafından tertip edilen ve kente taşınan mahallelilerin yoğun katılımının olduğu gün ile köy kültürünün anımsanması ve sosyal dayanışma amaçlanıyor. Öğle namazından önce Karaçam Mahalle Camii’nde okunan mevlitte mahalle sakinleri ahirete intikal etmiş yakınları için dua etti. Öğle namazının ardından ikram edilen yemekleri tadan Karaçam Mahallesi sakinleri, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken bol bol sohbet etti.