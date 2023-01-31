Eskişehir’in bazı kırsal mahallelerine yağan kar, dağları adeta beyaz bir örtü ile kaplayarak hoş manzaralara sebep oldu.

Eskişehir’in bazı kırsal mahallelerine yağan kar, dağları adeta beyaz bir örtü ile kaplayarak hoş manzaralara sebep oldu.

Mihalıççık’ın Karaçam Mahallesi’ndeki yüksek rakımlı dağlara yağan kar güzel manzaralar oluşturdu. Dün gece geç saatlerden itibaren yağmaya başlayan kar yağışının sabah saatlerinde yer yer 5 santimetre kalınlığa ulaştığı öğrenildi. Havanın ısınması ile beyaz örtü bir kısmı erise de, kartpostallık manzaralar vatandaşlarca fotoğraflandı. Geneli çiftçi olan mahalleli yağışların önümüzdeki günlerde de yağması ve bu manzaranın sürmesi için dua ettiği öğrenildi.