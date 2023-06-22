Karacakurt Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Serdar Güneş, toylarını Ahilik kutlamalarıyla birleştirmek istediklerini kaydetti.

Karacakurt Türkmenlerinin soy ağacını çıkardıklarını ifade eden Dernek Başkanı Serdar Güneş, yanlış bilinen kavramları da düzelterek kardeşlik ruhunu Ahi Şehri Kırşehir’de aşılayacaklarını söyledi. Güneş, "Karacakurt Türkmenlerinin soy seceresi Oğuzhan (Türkmen), Bozoklar, Yıldızhan, Beydili, Karacakurt şeklindedir. Türkmen Obası köyleri de toplamda 81 köyü içerisine alır" dedi.

Kurulduğu günden bu yana 6 kez Türkmen Toy’u gerçekleştirdiklerini aktaran Güneş, "Şölenlerle birlikte konferanslarla da bilgilendirme faaliyetlerini üstleniyoruz. Ana amacımız bakanlıklar boyutuyla birlikte Karacakurt Türkmenleri toylarını Ahilik kutlamalarıyla birleştirerek ulusal ve uluslararası platformlara taşımaktır. Türkmen kültürünün yaşaması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kırşehir’de net olarak bilinmesini istediğimiz şey ise hiçbir siyasi teşkilatlanmayla bağlantı içerisinde değiliz" diye konuştu.