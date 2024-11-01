Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinin Karacadağ’daki yaylalara 5 bin kişinin faydalanacağı 20 kilometrelik yeni yol açıyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için kentin 17 ilçesinin kırsal mahallelerinde çalışmalara devam ediyor. Ekipler, grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, dolgu, stabilize ve asfalt çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşların ulaşım sorunlarını çözüyor.

İlçelerin kırsal mahallelerinde son aylarda 250 kilometrelik yeni yolların yapımını tamamlayıp hizmete sunan ekipler, Çınar ilçesinin Karacadağ’da yer alan yaylalar için yeni yol yapıyor.

Yolun 8 kilometresi tamamlandı

Karacadağ’daki Hişke, Kamek, Roveketi, Kereçi ve Koyungözü yaylalarına ulaşımın sağlanması için projelendirilen 20 kilometrelik yol için çalışmalara devam eden ekipler, şimdiye kadar yolun 8 kilometresini tamamladı.

Yaylalara açılan yoldan Karasungur, Biramehmetağa, Harabe, Karaçbelik ve Bulutçeker mahalleleri ile Tahir, Bedro, Çınarır, Ağaçlı, Kadırko, Şargo ve Girerezan mezralarında ikamet eden 5 bin vatandaş faydalanacak. Bölgede tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar, yolun tamamlanmasıyla birlikte yaylalara daha rahat ulaşım sağlayacak.

Yol açma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı Kırsal Şube Müdürlüğü Merkez Şantiye Şefi Serdal Yıldız, yatırım programı dahilinde stabilize kapsamında programa aldıkları yayla yollarını açtıklarını belirterek, Karacadağ bölgesinde yaklaşık 5 bin kişinin faydalandığı yolun 8 kilometresini tamamladıklarını ifade etti.

"Yolu kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz"

Vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması ve işlerini yaparken daha konforlu bir ulaşıma sahip olması için yolu en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Yıldız, “Yol 20 kilometre olarak projelendirildi. Hava şartları ve coğrafi koşullar müsaade ettiği takdirde 20-25 gün içerisinde yolun tamamlanmasını planlıyoruz” dedi.

Ekipler, ayrıca yeni yolların güzergahında bulunan dere yataklarına da menfez yaparak yolların daha güvenli olmasını sağlıyor.