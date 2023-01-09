Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey’e yeni bir gasilhane kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey’e yeni bir gasilhane kazandırıyor.

Vatandaşların en acılı günlerinde evrak peşinde koşturmadan bir telefonla tek merkezden hizmet almalarını sağlayan, 17 ilçedeki bin 300 mezarlıkta düzenli bakım çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda Karacabey ilçesine yeni bir gasilhane kazandırıyor. Çanakkale - Bursa yolu üzerinde yapılan 270 metrekare inşaat alanına sahip gasilhanede, taziye odası, ofis, idari oda, arşiv, depo, abdestlik, tahta/kefen odası, 3 adet gasilhane, morg, dinlenme odası ve mescit yer alacak. İnşaatı tamamlanma aşamasına gelen gasilhanenin mart ayı içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte gasilhane inşaatında incelemelerde bulundu. Doğumdan ölüme hayatın her anında vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Aktaş, cenaze hizmetlerinin daha sağlıklı ortamda sunulması amacıyla inşa ettikleri gasilhaneyi tamamladıktan sonra Karacabey Belediyesi’nde devredeceklerini ve hizmetlerin ilçe belediyesi tarafından sürdürüleceğini kaydetti. Tüm Karacabeylilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Başkan Aktaş, vatandaşların en acı günlerinde yanlarında olmaya devam ettiklerini hatırlattı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da altyapıdan üst yapıya kadar her alanda ilçeye kazandırılan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.