Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kedikaya Mahallesinde yaklaşık 8 milyon TL’lik yatırımla inşa edilen yeni arıtma tesisini inceledi. BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner’in de eşlik ettiği ziyarette Özkan, tesisin çalışmaları hakkında bilgi alırken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da tesis için teşekkür etti.

Yatırımların merkezi Karacabey’de, kalıcı yatırımlar bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Özkan, “Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle Karacabey’e yaptığı altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Merkezde içme suyu, kanal ve yağmur suyu arıtma tesisi çalışmaları yapılırken, kırsalda da aynı tür çalışmalar gerçekleştiriliyor. Buradaki arıtma tesisi, yaklaşık 8 milyon TL’ye mal olan bir tesis. Güngörmez’den iki kaynaktan gelen sularımız vardı. Yağışlar gerçekleştiği zaman, özellikle kışın çok bulanık ve çamurlu oluyordu. 7 mahallemize bu çamurlu sular, bulanık olarak gidebiliyordu. İşte şu anda kurulan bu tesisle birlikte Kedikaya’da, Kıranlar, Akçasurluk, Çarık, Ekmekçi, Harmanlı ve Hayırlar Mahalleleri olmak üzere toplam 7 mahalleye hizmet verecek bir tesis kuruldu. Karacabey’imize bu noktada 100 yıl hizmet verecek, kalıcı yatırımları gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da bütün Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum”dedi.