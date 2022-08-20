Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yapımına başlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yapımına başlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Özkan, yeni itfaiye merkezi ile gasilhane inşaatını ziyaret ederek teknik personelden bilgi alırken, yatırımları ‘Büyükşehirden Karacabey’e yatırım furyası” başlığıyla duyurdu. Özkan, “İlçede defin işlemleriyle alakalı başarılı bir süreç yürütüyoruz. Birçok yerde ücretli olan bu defin işlemleri, ilçemizde ücretsiz olarak karşılanıyor. Bu nokta ekiplerimizin bu çalışmasında tek eksiği bir gasilhaneydi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bu eksikliği gideriyoruz ve kısa sürede inşaatın tamamlanması için gün sayıyoruz” dedi.

Özkan’ın bir diğer durağı ise yeni itfaiye binası inşaatı oldu. Şu anda Karacabey Belediyesi Yerleşkesinde uzun zamandır hizmet veren İtfaiye Merkezi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı tamamlandıktan sonra AFAD’ın olduğu alanda faaliyetine devam edecek. Özkan burada yaptığı açıklamada ise “İlçemizde uzun zamandır faaliyetini Yerleşkede sürdüren itfaiye merkezi, günümüz şartlarında bina olarak yeterli gelmiyordu. Böylelikle yeni yer arayışına başlamıştık. Hem ulaşım hem de alan konusunda en uygun yer olarak AFAD’ın olduğu bölgede karar kılıp, bu konuyu Büyükşehir ile istişare ediyorduk. Nihayetinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla, ilçemizde itfaiye merkezimizin inşaatı da başlamış oldu. İnşaatı başladıktan sonra müteahhit firmanın çekilmesiyle bir süre bekleyen kültür merkezi inşaatımızda da çalışmalar geçtiğimiz günlerde yeniden başladı. Altyapı çalışmaları zaten devam ediyordu. Tüm bunlara itfaiye, kültür merkezi ve gasilhane de eklenince, ilçemiz önemli kazanımlar elde etmiş olacak. Ben bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, ilçe halkı adına da şükranlarımı yineliyorum” ifadelerini kullandı.