Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sevilen şarkıcı Yusuf Güney Karacabeyliler ile buluştu.

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sevilen şarkıcı Yusuf Güney Karacabeyliler ile buluştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl 100. yılını kutlamanın heyecanı ve mutluluğu ile kutlamalar erken başladı. Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sevilen şarkıcı Yusuf Güney, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Öncesinde Dj Ali Toprak, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Karacabeylilere çaldığı şarkılar ile enerjiyi yükseltti. Ardından O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla gönüllerde taht kuran Furkan Kesat, sahne performansıyla alanı dolduran insanlara müzik keyfi yaşattı.

Gecede sahne alan sevilen şarkıcı Yusuf Güney, şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusunu zirveye çıkarttı. ‘Melekler Seni Bana Yazmış’ şarkısı ile konserine başlayan Güney, ‘Duydun mu?’, ‘İki Romantik Deli’, ‘Sualsiz’ şarkılarını seslendirdi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan teşekkür konuşmasını yaparak ünlü şarkıcıya çiçek ve hediye takdim etti. Yusuf Güney, 10. Yıl Marşı’nı seslendirdiği esnada coşku tavan yaptı. Rafet El Roman ile yapmış oldukları ‘Aşk-ı Virane’ şarkısını seslendiren şarkıcı geçmişi yad etti.

Sahneye davet ettiği roman çocuklar ile roman havası oynayan şarkıcı sahne performansıyla Karacabeylileri kendisine hayran bıraktı.

Sık sık dinleyiciler ile sohbet eden Yusuf Güney, doğum günü olan bir dinleyicisine imzalı albüm CD’sini hediye etti. ‘Melekler Seni Bana Yazmış’ şarkısı ile konserini bitiren Güney, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.